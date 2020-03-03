صالح يبحث الجهود المبذولة لترشيح شخصية تحظى بقبول شعبي لرئاسة الوزراء

2020/03/03 | 19:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، الجهود المبذولة لترشيح شخصية تحظى بقبول شعبي لرئاسة الوزراء.

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