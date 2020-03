حرض عليه صدريون.. ناشط عراقي معروف يتعرض للطعن في ساحة التحرير

2020/03/03 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب ناشط مدني عراقي، الثلاثاء، بجروح بليغة بعد تعرضه لهجوم بالسكاكين في ساحة التحرير.

وقال شهود عيان إن مسلحين يعتقد بانتمائهم للتيار الصدري هاجموا حسين رحم، لأسباب غير معروفة حتى الآن، وقاموا بطعنه في الجسد والرأس.

وأكد الشهود أن المسلحين وعددهم نحو سبعة أشخاص كانوا يضربون رحم ويصيحون "هذا ثأر سيد مقتدى".

ونقل رحم إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصاباته التي تبدو بليغة.

حسين رحم بعد تعرضه للاعتداء

ونشط حسين مع شقيقه التوأم حسن رحم في الاحتجاجات التي تشهدها بغداد منذ أشهر.

والتقى مؤخرا برجل الدين أسعد الناصري، الذي طرد من التيار الصدري لمعارضته العلنية لمواقف الصدر، ما أدى إلى زيادة عداء الصدريين له، بحسب مراقبين.

";

//parse XFBML, because it is not nativelly working onload

if (!fbParse()) {

var c = 0,

FBParseTimer = window.setInterval(function () {

c++;

if (fbParse())

clearInterval(FBParseTimer);

if (c === 20) { //5s max

thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize.";

clearInterval(FBParseTimer);

}

}, 250);

}

}

};

thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed";

if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading")

window.addEventListener("load", render);

else //liveblog, ajax

render();

})(document);

واتهم أحد مدوني التيار الصدري، التوأم رحم، بمحاولة التحشيد لدعم ترشيح مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات العراقي، لمنصب رئيس الوزراء.

ونشر المدون الصدري عصام حسين، اتهاماته، قبل ساعات فقط من الاعتداء على حسين رحم.

";

//parse XFBML, because it is not nativelly working onload

if (!fbParse()) {

var c = 0,

FBParseTimer = window.setInterval(function () {

c++;

if (fbParse())

clearInterval(FBParseTimer);

if (c === 20) { //5s max

thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize.";

clearInterval(FBParseTimer);

}

}, 250);

}

}

};

thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed";

if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading")

window.addEventListener("load", render);

else //liveblog, ajax

render();

})(document);

ويعمل التوأم صحفيين وقد شاركا بتغطية معارك تحرير الموصل واعتصما في ساحة التحرير منذ بداية الاعتصامات، ويمتلك التوأم جمهورا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.ومؤخرا، أبدى حسين معارضته بدون تحفظ، لترشيح المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، مما أدى بحسب صديق له إلى "تعرضه للتحريض بشكل مستمر من قبل التيار الصدري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرض عليه صدريون.. ناشط عراقي معروف يتعرض للطعن في ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرض عليه صدريون.. ناشط عراقي معروف يتعرض للطعن في ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).