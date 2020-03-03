2020/03/03 | 20:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابة ثلاثة اشخاص بمشاجرة بين متظاهرين في ساحة التحرير افاد مصدر امني باصابة ثلاثة اشخاص بطعنات سكين اثر مشاجرة بين متظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. آثار الاصابات اثر المشاجرة بين متظاهرين في ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. آثار الاصابات اثر المشاجرة بين متظاهرين في ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).