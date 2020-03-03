انباء عن اصابة طبيبة بفيروس كورونا في بغداد

2020/03/03 | 20:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل اعلامية، بإصابة طبيبة بفيروس كورونا المستجد في احد مستشفيات العاصمة بغداد.وقالت هذه الوسائل أن طبيبة مقيمة في مستشفى ببغداد تم الاشتباه باصابتها بفيروس كورونا واخضعت يوم امس […]

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