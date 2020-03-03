رئيس هيأة المنافذ الحدودية .. يهدد بغلق المعابر مع ايران .

2020/03/03 | 20:11 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد _ سكاي برس

هدد رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، بغلق المعابر الحدودية مع إيران في حال عدم اتخاذ الإجراءات الصحية المطلوبة بمواجهة كورونا بشأن عملية التجارة.

وشدد الوائلي على "ضرورة السيطرة على عملية التبادل التجاري إذا كانت هنالك خطورة في دخول البضائع"، مضيفاً بأنه "سوف يتم إيقاف عمل ...

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