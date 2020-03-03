رجل يفتح النار صوب ابنته العشرينية ويصيبها بجروح بليغة وسط سوق حلبجة

2020/03/03 | 20:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة حلبجة يوم الثلاثاء ان رجلا اقدم على فتح النار صوب فتاة داخل سوق مركز المحافظة مما دى الى اصابتها بجروح بليغة، عازية سبب وقوع الحادث الى مشكلة اجتماعية.

وقال المتحدث باسم المديرية الرائد برزان عثمان في بيان اليوم انه في الساعة الرابعة عصرا وبداخل سوق حلبجة وامام قيسرية "آلتون" تلقت فتاة تبلغ من العمر 27 عاما من سكنة حي "كوران ستي" اربع رصاصات بجسدها بعد فتح النار صوبها.

وعزا المتحدث الحادث الى مشكلة اجتماعية، مشيرا الى ان الفتاة تعرضت جروح بليغة وتم نقلها الى مستشفى طوارئ حلبجة.

واوضح ان المتهم يُدعى (ه، ع، ا) يبلغ من العمر 53 عاما متقاعد ومن سكنة حي "سرا" في حلبجة، منوها الى ان المتهم قام بتسليم نفسه الى مركز شرطة حلبجة وتم فتح ملف بالحادثة.

وتابع عثمان ان المتهم تم ايداعه بالحبس وفق المادة (405) من قانون العقوبات العراقي، وبحسب المعلومات الواردة فإن المتهم والد الفتاة.

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