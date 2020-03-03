مقتل شخصين بهجوم مسلح شمال شرق ديالى

2020/03/03 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء، بمقتل شخصين بهجوم مسلح شمال شرق المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" شخصين قتلا بنيران مجهولين في اطراف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) على مقربة من بحيرة حمرين".واضاف المصدر،ان " الاجهزة الامنية فتحت تحقيق بالحادث للكشف عن ملابساته".

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، ان مهام القائد العام للقوات المسلحة ’’حصرية’’ وغير قابلة للتخويل.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لعبدالمهدي، وتلقته (بغداد اليوم)، نسخة منه ان

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الثلاثاء (03 آذار، 2020) بأن فلاحا قُتِلَ بانفجار عبوة ناسفة في بساتين العبارة شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "فلاحا قُتِلَ بانفجار عبوة ناسفة داخل بستان

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الثلاثاء، القاء القبض على سارق بعد ساعتين من سرقته سيارة في قضاء خانقين.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بعد ورود معلومات عن قيام شخص بسرقة سيارة من احدى ساحات وقوف السيارات في قضاء خانقي

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