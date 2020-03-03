الكشف عن حراك نيابي غير مسبوق لتسمية رئيس وزراء جديد خارج اجماع قيادات الكتل

2020/03/03 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الثلاثاء (3 اذار 2020)، عن وجود تحرك برلماني، يهدف ...





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