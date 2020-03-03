من الحسكة: “وليم روباك” يؤكد بقاء القوات الأمريكية في سوريا

2020/03/03 | 20:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الأمريكي، وليم روباك، على بقاء القوات الأمريكية في سوريا واستمرار جهودها في حماية المناطق النفطية في شمال شرق البلاد، و “وضع عائداتها في خدمة سكان المنطقة”.كلام السفير

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