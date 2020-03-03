البنك وصندوق النقد الدوليين مستعدان لمواجهة تحدي كورونا

2020/03/03 | 20:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أنها مستعدات لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.وذكر البيان، الذي نشرته شبكة (cnn) الأمريكية، أن “صندوق

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