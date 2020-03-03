بالفيديو: بعد خروجها من “الاختطاف”.. الإعلامية رنا عبدالحليم تكشف ماحدث معها أمام منزل مقتدى الصدر!

2020/03/03 | 20:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت الاعلامية الشهيرة في محافظة النجف رنا عبد الحميد، عن كواليس تعرضها لاعتداء وخطف أمام منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وظهرت عبدالحليم في مقطع فيديو، في أول ظهور لها بعد اختطافها لاقل من 24 ساعة، شرحت فيه كواليس تعرضها لاعتداء أمام منزل الصدر، فيما وجهت رسالة إلى الصدر قائلة: “تم نزع […]

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