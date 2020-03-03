2020/03/03 | 20:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حضر رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، جزءًا من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، رغم اعلانه “الغياب الطوعي” وترك مهامه لنوابه من الوزراء.وبحسب البيان الصادر من المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء وتلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “مجلس الأمن الوطني جلسته الدورية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم “الغياب الطوعي”.. عبدالمهدي يظهر “جزئيًا” في جلسة مجلس الوزراء: جاء لشرح “المادة 87 من الدستور”!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم “الغياب الطوعي”.. عبدالمهدي يظهر “جزئيًا” في جلسة مجلس الوزراء: جاء لشرح “المادة 87 من الدستور”!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).