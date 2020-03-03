عبدالمهدي يشرح مضامين رسالته في جلسة الأمن الوطني

2020/03/03 | 20:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الدورية،اليوم الثلاثاء ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبدالمهدي ، الذي رأس جانبا من الجلسة.وعرض ان صفة القائد العام […]

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