رجل يحبس زوجته في الحمام خوفا من إصابتها بكورونا

2020/03/03 | 20:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن رجلا ليتوانيا حجز زوجته في الحمام بسبب مخاوف من إصابتها بفيروس كورونا بعد أن قابلت امرأة صينية وصلت من إيطاليا.واتصلت زوجة الرجل بالشرطة، […]

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