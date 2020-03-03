أكثر من 20 يوما.. تعرف على العطل الرسمية بكوردستان في 2020

2020/03/03 | 20:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن حكومة اقليم كوردستان عن ايام العطل الرسمية خلال العام الحالي 2020، ويظهر في اجندتها السنوية اكثر من 20 يوما من العطل الرسمية.

ووفقا للأجندة تتضمن العطل الأيام الآتية بحسب الترتيب الزمني لأشهر السنة:

كانون الثاني (1)

1 /1 رأس السنة الميلادية

آذار (3)

5 / 3 يوم بدء الانتفاضة الربيعية للشعب الكوردستاني

11 / 3 ذكرى اعلان اتفاقية 11 آذار عام 1970

14 / 3 يوم ميلاد الزعيم الكوردي الملا مصطفى بارزاني

21-23 / 3 عيد نوروز

نيسان (4)

9 / 4 يوم اسقاط النظام السابق و"حرية العراق"

15 / 4 عيد (الاربعاء الاحمر) الايزيدي "رأس السنة الايزيدية"

أيار (5)

1 / 5 عيد العمال العالمي

24- 26 /5 عيد الفطر (رمضان)

تموز (7)

14 / 7 يوم اعلان تأسيس جمهورية العراق

30 / 7 – 2/ 8 عيد الاضحى

آب (8)

20 / 8 رأس السنة الهجرية

29 / 8 يوم عاشوراء

تشرين الاول (10)

3 / 10 يوم استقلال جمهورية العراق

29 / 10 ذكرى المولد النبوي الشريف

كانون الاول (12)

25 / 12 ذكرى ميلاد السيد المسيح

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