طبابة الحشد الشعبي تنظم محاضرة طبية بشأن كورونا في قاطع اللواء 16

2020/03/03 | 20:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت مديرية طبابة الحشد الشعبي، الثلاثاء، محاضرة طبية بشأن فيروس كورونا وطرق الحد من انتشاره في قاطع عمليات اللواء 16 في الحشد الشعبي بمحافظة كركوك.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى الاعلام ، إن وفدا من مديرية طبابة الحشد الشعبي وبرفقتهم طبابة محور الشمال زاروا قاطع عمليات اللواء السادس عشر وتوجهوا الى مقر

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