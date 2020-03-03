صحة الأنبار تشيد بدعم الحشد الشعبي للقطاع الصحي لمواجهة كورونا

2020/03/03 | 20:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، الثلاثاء، وفدا من دائرة صحة الأنبار للتنسيق والعمل في آلية دخول وخروج الأجانب من منفذ القائم للحد من انتشار مرض كورونا في المحافظة، فيما اشادت صحة المحافظة بدعم الحشد الشعبي للقطاع الصحي لمواجهة كورونا.وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة

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