يويفا يتجه لتغيير لوائح اللعب المالي النظيف

2020/03/03 | 20:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء إن نظام اللعب المالي النظيف من المرجح أن يتغير، لكنه رفض التعليق على إيقاف مانشستر سيتي لمدة عامين.وقدم سيتي طعنا إلى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان بسويسرا ضد الحكم الصادر من هيئة المراقبة المالية على الأندية في اليويفا، الذي وجد […]

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