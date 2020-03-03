عدد الاصابات بكورونا ترتفع إلى 31 في العراق.. 5 حالات جديدة في 4 محافظات

2020/03/03 | 20:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت مختبرات وزارة الصحة تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق؛ واحدة في بغداد واثنتان في واسط ورابعة في محافظة النجف والحالة الخامسة في محافظة كربلاء.وقالت وزارة الصحة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “تمت متابعة الحالات واكتشافها من قبل ملاكات وزارة الصحة والبيئة والمُصابين الآن راقدون […]

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