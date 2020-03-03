تعرف على أبرز الأسماء الجديدة المطروحة لرئاسة الحكومة

2020/03/03 | 20:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت قوى سياسية ظهر، الثلاثاء، 03 آذار، 2020، جولة جديدة من المشاورات، جرى بعضها برعاية الرئيس العراقي برهم صالح، الذي بدا أنه يسابق الزمن لحسم تسمية مرشح جديد لرئاسة الحكومة […]

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