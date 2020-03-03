عبد المهدي: مسؤولية القائد العام حصرية وغير قابلة للتخويل

2020/03/03 | 20:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة حصرية وغير قابلة للتخويل.

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