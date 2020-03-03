2020/03/03 | 20:26 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحج تعلن ارسال وفد لمتابعة الطريق البري لنقل الحجاج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/03 | 20:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحج تعلن ارسال وفد لمتابعة الطريق البري لنقل الحجاج) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحج تعلن ارسال وفد لمتابعة الطريق البري لنقل الحجاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).