2020/03/03 | 21:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوري الأول: المجموعة الأولى: بولندا، البوسنة والهرسك، إيطاليا، هولندا.المجموعة الثانية: آيسلندا، الدنمارك، بلجيكا، إنجلترا.المجموعة الثالثة: كرواتيا، السويد، فرنسا، البرتغال.المجموعة الرابعة: ألمانيا، أوكرانيا، إسبانيا، سويسرا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏قرعة الأمم الأوروبية) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏قرعة الأمم الأوروبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).