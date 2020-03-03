‏قرعة الأمم الأوروبية


‏قرعة الأمم الأوروبية
2020/03/03 | 21:08 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الدوري الأول: المجموعة الأولى: بولندا، البوسنة والهرسك، إيطاليا، هولندا.

المجموعة الثانية: آيسلندا، الدنمارك، بلجيكا، إنجلترا.

المجموعة الثالثة: كرواتيا، السويد، فرنسا، البرتغال.

المجموعة الرابعة: ألمانيا، أوكرانيا، إسبانيا، سويسرا.

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