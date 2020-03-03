2020/03/03 | 21:08 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الدوري الأول: المجموعة الأولى: بولندا، البوسنة والهرسك، إيطاليا، هولندا.
المجموعة الثانية: آيسلندا، الدنمارك، بلجيكا، إنجلترا.
المجموعة الثالثة: كرواتيا، السويد، فرنسا، البرتغال.
المجموعة الرابعة: ألمانيا، أوكرانيا، إسبانيا، سويسرا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرعة الأمم الأوروبية) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المجموعة الثانية: آيسلندا، الدنمارك، بلجيكا، إنجلترا.
المجموعة الثالثة: كرواتيا، السويد، فرنسا، البرتغال.
المجموعة الرابعة: ألمانيا، أوكرانيا، إسبانيا، سويسرا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرعة الأمم الأوروبية) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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