وزير الخارجية التركي: لا يمكن لأية دولة اجبارنا على الاحتفاظ باللاجئين

2020/03/03 | 21:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد وزير الخارجية التركي مولود جايوش أوغلو، على الانتقادات الموجهة الى بلاده، بشأن ملف المهاجرين.

وأكد اوغلو في تصريح، ان أية دولة لا يمكنها اجبار تركيا على الاحتفاظ باللاجئين على أراضيها، مبينا ان بلاده تحترم رغبة اللاجئين في الذهاب إلى دولة ثالثة، لكنها في وضع لا يسمح لها بإيقاف تدفقهم، او تحمل موجة جديدة من اللاجئين.

وأضاف اوغلو ان تركيا طالبت المجتمع الدولي لمرات عديدة، بمساعدتها بملف اللاجئين، الا ان طلباتها قوبلت بالتجاهل، متهما الدول الأوروبية بعدم الإيفاء بتعهداتها، تجاه اتفاقية إعادة القبول الموقعة عام الفين وستة عشر، كرفع تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، واتفاقية الاتحاد الجمركي.

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