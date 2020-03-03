تحالف “الوطن أولا” يدعو لعقد مؤتمر وطني يضع خارطة طريق تخرج البلاد من أزمتها

2020/03/03 | 21:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف ” الوطن أولاً ” أن العملية السياسية تمر في أسوأ مرحلة منذ تأسيسها بسبب حالة الاحتقان والتأزيم التي انتجها الفشل المتكرر في تحقيق الإصلاح

وأكد رئيس التحالف مثنى السامرائي في بيان، ضرورة إجراء سلسلة من الحوارات الجادة والعاجلة بين القيادات السياسية في البلاد تمهيدا لعقد مؤتمر وطني بحضور ممثلين عن الحراك الشعبي لتدارس تداعيات انسداد الأفق السياسي، والسعي لوضع خارطة طريق تخرج البلاد من أزمتها، من خلال تشكيل حكومة وطنية بعيدة عن الصراعات الحزبية، تهيئ لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بمهنية وحيادية عالية لإقناع الجماهير الغاضبة بوجود أمل بإمكانية الإصلاح، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار المنشود.

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