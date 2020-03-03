السفير البريطاني: على العراقيين ان يختاروا قادة بلدهم بأنفسهم عبر انتخابات نزيهة وشفافة

2020/03/03 | 21:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي، على ضرورة ان يتولى العراقيون بأنفسهم، إحداث التغيير في بلادهم.

وأكد هيكي في تغريدة على تويتر، أن العراق يمتلك ثروة بشرية يمكنها قيادة البلد، لكن الامر متعلق بالعراقيين، لا بالبريطانيين، ليختاروا القادة السياسيين لبلدهم، مضيفا ان ذلك لا يمكن ان يحدث الا عبر انتخابات نزيهة وشفافة، يشعر العراقيون خلالها بالثقة بأن اصواتهم ستُسمع.

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