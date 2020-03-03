بلاسخارت: هُناك مجموعات مُسلّحَة تُعيق عملنا في العراق

2020/03/03 | 21:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت «كنت أنوي أن أختم كلمَتي بجُمَلٍ تبعث على الأمل، لكن استمرار الانسداد السياسي والانشقاق في #العراق، يؤدي إلى مزيد من الشلل في عملية صنع القرار، وهذا

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