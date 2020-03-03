غوارديولا: ساني ليس جاهزاً للعب مع سيتي

2020/03/03 | 21:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن على الألماني الدولي ليروي ساني الانتظار عدة أسابيع قبل العودة إلى المشاركة مع الفريق.وفي رده على سؤال حول إمكانية مشاركة ساني في مباراة الفريق يوم الأربعاء أمام نادي الدرجة الثانية شيفيلد يونايتد في دور الستة عشر في بطولة كأس […]

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