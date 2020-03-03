2020/03/03 | 21:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب علي وجيه: كلمة بلاسخارت في مجلس الأمن الدولي قبل قليل تضع العراق مجدداً باتجاه طريق “الدولة المارقة”، الدولة التي تشكل خطراً على شعبها ومحيطها.شيء أشبه بتسعينيات صدام، بداية العزل والتضييق، وهو طريقٌ مُر إن لم يتداركه عقلاء السياسة العراقية، مع زملائهم: الغول والعنقاء والخل الوفي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق “دولة مارقة” مجددًا.. علي وجيه) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق “دولة مارقة” مجددًا.. علي وجيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).