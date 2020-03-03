حمل تطبيق “يس عراق” على أجهزة “أبل” و “أندرويد” ليصلكم كل ماهو جديد

2020/03/03 | 21:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ننوه إلى قراء (منصة يس عراق) بإجراء تحديث على تطبيق المنصة في نظامي “IOS” والاندرويد من أجل أن تصلكم أحدث نسخة من الإصدار ومتابعة كل ما تنشره المنصة من أخبار محلية وعالمية وسفر وطيران وتدوينات أهم الكتاب.لتحميل التطبيق على أجهزة أيفون اضغط هنا لتحميل التطبيق على أجهزة الاندرويد […]

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