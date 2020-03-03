فايروس كورونا يخترق حدود الوطن العربي والشرق الأوسط ويثير فيهما القلق

2020/03/03 | 21:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في يوم واحد سجلت أولى الإصابات في ثلاث دول الصباح الجديد – متابعة : بات فايروس كورونا يثير القلق في دول الوطن العربي، بعدما عرفه العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، اذ سجلت أولى حالات الإصابة بهذا الفايروس مؤخرا في عدد من الدول العربية، بعد ان كان وصل قبلها الى الكويت ...

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