زعيم كوريا الشمالية يشرف على مناورة للمدفعية بعيدة المدى

2020/03/03 | 21:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات : أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على مناورات «مدفعية بعيدة المدى» وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية امس الثلاثاء، بعد ان كانت بيونغ يانغ قد لوّحت سابقا باختبار «سلاح استراتيجي جديد».وقام كيم بـ»توجيه» المناورات الإثنين، على وفق الوكالة الكورية الشمالية المركزية للأنباء.وأعلنت سيول امس الاول ...

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