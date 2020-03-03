نتانياهو يفوز على الرغم من اتهامه بالفساد وغانتس يعترف بخيبة امله

2020/03/03 | 21:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ثالث انتخابات جرت خلال اقل من عام الصباح الجديد – متابعة : احتفى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو فجر امس الثلاثاء بـ»انتصاره الكبير» في الانتخابات العامة، حيث وضعته استطلاعات الخروج للناخبين في موقف قوي لتشكيل الحكومة المقبلة ومواجهة الاتهامات بالفساد، فيما اعترف خصمه رئيس حزب «أزرق أبيض» بني غانتس ب»خيبة الأمل».وقال نتانياهو في ...

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