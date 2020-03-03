شرطة البصرة تعلن القبض على 200 متهم ضمن حملة امنية تستهدف ’’الخارجين عن القانون’’

2020/03/03 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن العميد باسم المالكي، مسؤول اعلام وعلاقات قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق القوات الأمنية في المحافظة حملة أمنية واسعة للقضاء على الجماعات الخارجة عن القانون.

وقال المالكي لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الامنية اطلقت حملة واسعة لمطاردة الخارجين عن القانون في مناطق شمال ووسط البصرة ".

وبين ان "الحملة أسفرت عن اعتقال اكثر من 200 مطلوبا بجرائم مختلفة فضلا عن ضبط 90 عجلة غير أصولية".

وأضاف "خلال الحملة تم ضبط كميات كبيرة من الاسلحة والأعتدة المتوسطة والخفيفة".

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء، بمقتل شخصين بهجوم مسلح شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" شخصين قتلا بنيران مجهولين في اطراف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) على مقربة من بحير

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، ان مهام القائد العام للقوات المسلحة ’’حصرية’’ وغير قابلة للتخويل.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لعبدالمهدي، وتلقته (بغداد اليوم)، نسخة منه ان

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الثلاثاء (03 آذار، 2020) بأن فلاحا قُتِلَ بانفجار عبوة ناسفة في بساتين العبارة شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "فلاحا قُتِلَ بانفجار عبوة ناسفة داخل بستان

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