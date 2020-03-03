صحة كربلاء تكشف لـ”العهد نيوز” تفاصيل المواطنة المصابة بفيروس “كورونا” في المحافظة

2020/03/03 | 21:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت دائرة صحة كربلاء المُقدسة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة إصابة مُثبتة ومؤكدة مختبرياً في المحافظة لمواطنة عائدة من إيران .وقال مدير المكتب الإعلامي للدائرة سليم كاظم في تصريح لوكالة وكالة العهد نيوز، إن “الدائرة تبين اكتشافها حالة مواطنة بعمر ( 23 ) مُصابة بفيروس كورونا المُستجد، كانت عائدة من […]

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