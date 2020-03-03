وزارة الصحة تعلن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/03/03 | 21:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بـ” فيروس كورونا” المستجد، فيما أكدت أن عدد الإصابات في عموم البلاد وصلت إلى 31 حالة واحدة منها لشخص إيراني الجنسية.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام ، إن “مختبرات وزارة الصحة أكدت تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا

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