مانشستر يونايتد يستعد لإبرام أغلى صفقة في تاريخ “البريميرليغ”

2020/03/03 | 21:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف تقرير صحفي بريطاني، أن مانشستر يونايتد يخطط لضم اللاعب الدولي الإنجليزي جادون سانشو، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، خلال الصيف المقبل.وحسب صحيفة “تيليغراف” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد ينوي تقديم عرض رسمي إلى دورتموند لضم سانشو ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.وذكرت تقارير […]

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