الصحة العراقية تعلن تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا

2020/03/03 | 21:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، الثلاثاء، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بـ" فيروس كورونا" المستجد، فيما أكدت أن عدد الإصابات في عموم البلاد وصلت إلى...

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