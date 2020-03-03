وقف مع بيتين من الشعر

2020/03/03 | 21:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

د.



حسين القاصد

يلجأ الشاعر لمجاورة المعنى بصورة قريبة منه، ويكون بين الصورة والمعنى المراد مشترك ذهني رابط ، لكي يتمكن الشاعر من إيصال رسالته إلى المرسل إليه من دون مباشرة في البوح.



ويحقق بهذا ما يميز بوحه عن الكلام المباشر ويجعله ينماز بالشعرية بحكم وجه الشبه بين صورتين، إحداهما حقيقية والثانية مستدعاة لغاية في نفس الشاعر، وبهذا يحقق غايتين، الأولى تكمن في إيصال رسالته مغلفة والثانية تفوقه على غيره في الصنعة لتحقيق أقصى غايات الجودة والتميز، واليوم سنقف عند معلقة عنترة العبسي، وتحديدا في بيتين منها خرجا عن نسق القصيدة خروجا مخاتلا لا يلمسه إلّا منْ يتمكن من قراءة كل ما يحيط بالشاعر وما يخضع اليه من مؤثرات نفسية واجتماعية .

لا صورة من دون لون، وبصورة أدق، لا صورة شعرية من دون تخييل يلون البوح الشعري، وفي بيتين من الشعر قالهما عنترة العبسي في معلقته، مارس اللون ضغطه اللذيذ بكل عنفه، على الشاعر عنترة العبسي ليقول مخاطبا حبيبته عبلة:

ولقد ذكرتك والرماح نواهلُ

مني وبيض الهند تقطر من دمي

فوددت تقبيل السيوف لأنّها

لمعت كبارق ثغرك المبتسم

وقد دار النقاد حول هذين البيتين، ووقفوا عند البرق واللمعان لكنهم لم يتفحصوا باطن المعنى وغايته، ولم يبحثوا في الباعث النفسي لهذا البوح الملون .

إنّ أول لون يواجهنا في البيتين هو الأبيض، (بيض الهند) والبيض هنا هي السيوف، والهندي كان أفضل السيوف عند العرب، لكننا نجد ضاغطا نفسيا حين يود عنترة العبسي تقبيل السيوف لحظة لمعانها، فلماذا يقبلها وما علاقتها بعبلة؟

هنا يحضر اللون الأسود بقوة ، ولا يهمنا إن كانت المعركة قد حدثت ليلا أم نهارا، لكن تقبيل السيوف حدد لنا وقت المعركة بدلالة اللون المقرون ببارق ثغر عبلة

المتبسم.

لقد اعتاد العرب الإشارة إلى الابتسامة بدلالة الاسنان، فيقولون في الدعاء: أضحك الله سنّك، وهنا تحديدا، يتوحد لمعان السيوف وأسنان عبلة بدلالة اللهفة إلى التقبيل التي أثارها لمعان بيض الهند.فلماذا احتدمت الرغبة في التقبيل في هذه اللحظة تحديدا؟ الجواب، لا شيء يلمع في معركة ليلية غير السيف، ولا شيء يبرق في حبيبة الشاعر (عبلة) غير أسنانها، وهذا يعني أنها سمراء أو بصورة أدق سوداء البشرة فلا يضيء فيها غير

ابتسامتها .

لقد عوض الشاعر عن عقدة جلد اللون الأسود له بجمالية ما يحب في حبيبته، وحقيقة البيت هو اشتياق مشخص بألم المعاناة من اللون وقد غطى عليه عنترة العبسي ببارق ثغر حبيبته الأبيض ليمارس نسق التعويض بحيلة بلاغية رائعة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقف مع بيتين من الشعر) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقف مع بيتين من الشعر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).