بسبب “كورونا”.. الإمارات تغلق المدارس وتطلق مبادرة “التعلم عن بعد”!

2020/03/03 | 21:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، تفعيل مبادرة “التعلم عن بعد” وإغلاق المدارس لمدة شهر بسبب “كورونا”.وذكرت وكالة الانباء الاماراتية، أن “وزارة تربية تعلن تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة التعلم عن بعد، و تعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءاً من الأحد المقبل و لمدة 4 أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم […]

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