تطبيق واتساب يصدر تحديثًا جديدًا له علاقة بـ”وقاية صحية”

2020/03/03 | 21:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اكد مركز الاعلام الرقمي ان تطبيق الواتساب قام في تحديثه الاخير بتفعيل خاصية الوضع الليلي، وهي خاصية تساعد العين على التخلص من الاجهاد.واوضح فريق مركز الاعلام الرقمي ببيان تلقت “يس عراق”، نسخة منه، أن “فكرة الوضع الليلي ستؤدي لتحويل الوان التطبيق الى اللون الاسود والابيض لتحقيق عدة اغراض اهمها التخلص من […]

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