مجلس الوزراء يخصص جلسته لجهود مواجهة فايروس كورونا  

2020/03/03 | 21:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..خصص مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية التي عقدها ،اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان ، لبحث مواجهة فايروس كورونا.واستضاف المجلس لجنة الأمر الديواني(٥٥ لسنة ٢٠٢٠) ، لمناقشة سبل مواجهة فايروس كورونا المستجد في عموم العراق واتخاذ القرارات الإحترازية اللازمة للحد من خطورته ، بحضور عدد من المحافظين في المحافظات […]

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