مركز الاعلام الرقمي : تطبيق الواتساب يقوم بتفعيل الوضع الليلي

2020/03/03 | 21:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اكد مركز الاعلام الرقمي DMC، اليوم الثلاثاء، ان تطبيق الواتساب قام في تحديثه الاخير بتفعيل خاصية الوضع الليلي.

واوضح فريق مركز الاعلام الرقمي، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "فكرة الوضع الليلي ستؤدي لتحويل الوان التطبيق الى اللون الاسود والابيض لتحقيق عدة اغراض اهمها التخلص من اجهاد العين الرقمي خصوصا في الليل، فضلا عن الحفاظ على شحن الهاتف الذي تستنزفه اضواء التطبيقات كثيرة الاستعمال كالواتساب".

من الجدير بالذكر ان هذه الخاصية مستخدمة من قبل العديد من التطبيقات والمواقع مثل يوتيوب والتيلغرام وتويتر .

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