نائب رئيس الوزراء يبحث مع سفير المملكة المتحدة الاوضاع السياسية وجهود تشكيل الحكومة

2020/03/03 | 21:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع سفير المملكة المتحدة في العراق ستيفن هيكي، الاوضاع السياسية في البلد وحهود تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المكتب الاعلامي لحسين في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "حسين استقبل في مكتبه سفير المملكة المتحدة في العراق ستيفن هيكي وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في العراق والحراك السياسي الدائر والجهود التي تبذل من اجل حل موضوع تشكيل الحكومة".

واضاف "كما بحث الجانبان موضوع انتشار فايروس كورونا وقدم نائب رئيس الوزراء شرحا كاملا بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة العراقية بعد تشكيل لجنة عالية المستوى من اجل وضع الاليات والإجراءات الخاصة بالحد من انتشار الفايروس".

واشار هيكي، بحسب البيان الى أن "بلاده مستعدة للتعاون في هذا المجال".

ولفت البيان الى ان "الجانبين على أن التوعية والوقاية هي خير سلاح لمجابهة هذا الفايروس وكذلك الإجراءات الصحية من خلال ضبط حركة المسافرين وتوفير مراكز الفحص والتشخيص المبكر والعلاجات اللازمة والمراكز الصحية الخاصة بالحجر الصحي".

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