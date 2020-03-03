2020/03/03 | 21:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، اليوم الثلاثاء، ان مجموع الاصابات بفيروس كورونا الجديد في عموم العراق هو 31 إصابة، إحداها فقط لشخص غير عراقي.وقال البدر لـ"گلگامش برس" ان "مجموع الإصابات في العراق 31 إصابة بفيروس كورونا، واحد فقط إيراني الجنسية وعاد إلى دياره، والباقين جميعهم عراقيون".وأوضح ان "اغلب المصابين جاءوا من ايران وآخرهم المصابين الخمسة".

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