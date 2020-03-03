سلطنة عمان تترأس اجتماع الجامعة العربية بدلاً من العراق

2020/03/03 | 21:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الجامعة سيعقد اجتماع الدورة العادية 153 على مستوى وزراء الخارجية ‏العرب، والذى يعقد كل عام في هذا التوقيت، تحضيرا للقمة العربية المقبلة والتي تستضيفها الجزائر.وقالت أمانة الجامعة العربية ان مواعيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، غدا ستكون مع ‏وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم.وانطلقت أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أمس الاثنين، برئاسة سلطنة ‏عمان خلفا لجمهورية العراق التي ترأست اعمال الدورة الماضية الـ152.وجرى خلال الاجتماع ، التباحث في مختلف البنود ومشاريع القرارات التي يتضمنها جدول أعمال الدورة ‌‏153، قبيل عرضها على اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.وكان في مقدمة المباحثات ‏القضية الفلسطينية ومستجداتها، فضلا عن الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والعراق.جدير بالذكر أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أعلن الأسبوع الماضى، تأجيل انعقاد القمة العربية في ‏دورتها لهذا العام والتي تستضيفها الجزائر، لوقت أخر من العام الجارى بسبب تفشى فيروس كورونا.

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