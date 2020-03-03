2020/03/03 | 21:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكد مدير مستشفى فاطمة الزهراء في بغداد عباس عويد، اليوم الثلاثاء، ان العراق لم يسجل اية حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.وقال عويد في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” ان “العراق لم يسجل حتى الان اية حالة وفاة بفيروس كورونا، “مبينا ان”حالات الاصابة بالفيروس بلغت حتى الان 31 اصابة”.واضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير مستشفى: العراق لم يسجل اية حالة وفاة بكورونا ونتوقع ارتفاع عدد الإصابات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير مستشفى: العراق لم يسجل اية حالة وفاة بكورونا ونتوقع ارتفاع عدد الإصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).