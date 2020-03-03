الصحة الدولية تزور المواقع الدينية في العراق لبحث الوقاية من كورونا

2020/03/03 | 21:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..استعدادا لأستقبال العراق الملايين من الزوار هذا الشهر لاداء مراسم الزيارة الشعبانية في بغداد، تعمل منظمة الصحة العالمية في العراق، مع القادة الدينين ومسؤولي الصحة، لمناقشة التدابير الوقائية اللازمة الواجب اتخاذها خلال زيارة الاماكن المقدسة، وكذلك معالجة التجمعات القادمة عند اداء الزيارات، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.وقال بيان عن يونامينتلقت0المستقلة) نسخة منه،اليوم […]

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