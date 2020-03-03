العراق الخامس عربيًا بنسبة استخدام الانترنت وهذه أكثر عشر كلمات بحثًا في “غوغل”

2020/03/03 | 21:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت مؤسسة “هوتسويت” تقريرها السنوي الراصد لحركة الانترنت ومواقع التواصل في العالم والخاص بالعام 2019، فيما بين التقرير أن أكثر الكلمات بحثًا في “كوكل” على صعيد العراق هي “صور فيسبوك والطقس ويوتيوب”.وطغت أسماء مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الترجمة على أكثر عشر كلمات بحثا في محرك غوغل ببلدان المنطقة العربية في العام […]

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