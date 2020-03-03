بريطانيا تبدي استعدادها للتعاون مع العراق بشأن كورونا

2020/03/03 | 21:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أبدى السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي يوم الثلاثاء على استعداد بلاده للتعاون مع العراق بشأن فيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك خلال لقائه في بغداد نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين، وفق بيان صادر عن المالية العراقية.

وذكر البيان أنه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في العراق والحراك السياسي الدائر والجهود التي تبذل من اجل حل موضوع تشكيل الحكومة، فضلاً عن موضوع انتشار فيروس كورونا".

وقدم حسين، "شرحاً كاملاً بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة العراقية بعد تشكيل لجنة عالية المستوى من أجل وضع الآليات والإجراءات الخاصة بالحد من انتشار الفيروس".

من جانبه، أبدى السفير البريطاني استعداد بلاده للتعاون في هذا المجال.

وذكر البيان أن الجانبين يتفقان على أن "التوعية والوقاية هي خير سلاح لمجابهة هذا الفايروس وكذلك الإجراءات الصحية من خلال ضبط حركة المسافرين وتوفير مراكز الفحص والتشخيص المبكر والعلاجات اللازمة والمراكز الصحية الخاصة بالحجر الصحي".

وسجل العراق، الثلاثاء، خمس إصابات مؤكدة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 32 منذ ظهور أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي بينها لمواطن إيراني جرى ترحيله إلى بلده.

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